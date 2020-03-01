السعودية هند القحطاني تتحدى المتنمرين بصورة بدون فلتر وتعلّق: "ما ناظرت شكلك بالمراية؟!"

قررت الناشطة السعودية هند القحطاني أن ترد على طريقتها الخاصة على الأشخاص الذين تنمروا على شكلها وسخروا منها بتعليقاتهم على مواقع التواصل، وذلك من خلال ظهورها في مقطع فيديو على سناب شات دون الاستعانة بأي فلاتر وعلى طبيعتها.

وظهرت هند القحطاني دون اللجوء لاستعمال أي فلتر كما هي عادتها، وعلقت قائلة: "يا جماعة ما تلاحظون معي أن ما يسب شكلي إلا المشوهين اللي أشكالهم ضيم..ولا مرة رجل وسيم سبني، وأنا أقصد اللي يظهرون أشكالهم في حساباتهم، خلاص حاطة في بالي أن كل اللي يسب شكلي سواء أظهر شكله أو لا أنه قبيح".

وتابعت القحطاني "أعطيكم مثال كان فيه واحد دائما يذم خلقتي وخاصة أنفي ظل يتكلم عنه كثيراً ، وهو خشمه مفروش والشكل دمار ، والله لا عيون ولا خشم ولا فم ولا رسمة وجه وجسمه زي الأطفال لو وقف جنب معاذ إبني يظهر أبني كأنه أبوه... ليش تعيب على شكلي إذا لا تعجبك أفكاري أو تصرفاتي انتقد أسلوبي ، لكن ليش تعايب على شكلي! ما ناظرت شكلك بالمراية؟!".

والجدير بالذكر، أن هند القحطاني سعودية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أم لأربعة أطفال، ودائمًا ما تثير الجدل في السعودية بسبب إطلالاتها الجريئة وحديثها الدائم عن جمالها، إلى جانب نشرها لمقاطع رقص مثيرة ومستفزة بالنسبة للمجتمع السعودي المحافظ.

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