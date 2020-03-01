أفراح وليالٍ ملاح..أبرز اللقطات من أجواء حفلة حناء شذى سبت

مع بداية شهر فبراير الماضي، كانت النجمة البحرينية شذى سبت قد فاجأت الجميع وأعلنت عن عقد قرانها عبر حسابها على موقع إنستغرام، ولاقى خبر ارتباطها حينها تفاعلًا لافتًا من الجمهور، وهاي هي خلال اليومين الماضيين تتصدر مجددًا محركات البحث على موقع غوغل، وذلك بعد أن لفتت الأنظار لها عقب نشرها لصورتها أثناء حفل الحناء الخاص بها.

وتألقت الفنانة شذى سبت خلال الليلة الخاصة بها وارتدت فستان لونه أزرق كلون السماء ومنقّط بالفضي بطريقة بدت وكأنها نجوم تتلألأ في وضح النهار، وأوضحت الفنانة البحرينية لجمهورها عبر إنستغرام أن هذا الحفل ليس حفل الخطوبة وإنما هو مجرد حفل حناء بحضور المقربين والأصدقاء وقالت: "مهما تعددت انواع السعادة.. تبقى دعوات الوالدين أجملها... جانب من صور حفلة الحنة وكانت بسيطة جدا للاهل والمقربين فقط ما كانت حفلة خطوبتي".

وتعتبر حفلة الحناء عادة قديمة عند الكثير من الشعوب، ويطلق عليها أيضًا "ليلة الوداع" وهي عبارة عن احتفال بالعروس في الأيام الأخيرة لها قبل أن تدخل القفص الذهبي.

من جهتها، وجهت الفنانة شيماء سبت التهنئة لشقيقتها بهذه المناسبة، وكتبت على موقع التواصل قائلة: "ما شاء الله عليج اختي وربي يسعدج، الله لا يحرمني منكم يا دنيتي ولا من أمي وأبوي ويطول بأعماركم ويحفظكم".

حـنـاج عيـيـن يــاشذى حـــنـــاج عــيــيـــن



حـنـاج عيـيـن يــاشذى حناج عــيــيـــن



لـيـن دزوج عـلـى المـعـرس بـــالـــج تـسـتـحـيــن



حـنـاج عيـيـن يــاشذى حناج عــيــيـــن



شاف الـهـنـا قـلـبــج ونـلـتـي مــــا تـبـيــن#البحرين #شذى_سبت #ابرار_سبت#شيماء_سبت pic.twitter.com/EOHKPpAnzt — شيما سبت🔑💫🌕 (@shaimasabt) February 26, 2020

الجدير بالذكر أن العديد من الشائعات دارت حول شذى سبت في فترة من الفترات، وتردد في وقت سابق أنها مصابة بالسرطان، لتخرج في النهاية عن صمتها وتوضح أنها كانت مصابة بمشاكل في المعدة وتلقت العلاج وأصبحت بحال صحية جيدة.

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