محمد منير: أتمنى الزواج والإنجاب وهذه مواصفات فتاة أحلامي (فيديو)

رغم بلوغه 65 عامًا، لم يتردد الفنان المصري محمد منير، في الكشف عن رغبته بالزواج، مشيرًا إلى أنه لا يجد ما يمنعه عن اتخاذ هذه الخطوة.

وقال منير في تصريحات له بالحلقة الرابعة من برنامج "سر الكينج" الذي يتناول مشواره الفني وأسرار حياته المهنية والشخصية: "أرغب في الزواج والإنجاب بلا شك، على الرغم من الله عوضني بأحفاد أخواتي الذين أعتبرهم أحفادي".

وأضاف ضاحكًا: "مازلت عضلات وأستطيع الزواج وليس لدي مشكلة والتي ترغب في الزواج مني تكلمني".

وبشأن المواصفات التي يرغب في تمتع شريكة حياته بها، قال منير: "يجب أن تكون أنيقة وشيك ومثقفة وتجيد لغة وتتعامل معي وكذلك مع أصدقائي الأجانب".

وتابع: "أحتاجها زوجة ترعاني وتحب أكلاتي المفضلة.. والملخص أن تكون تحبني وأنا سأحبها وأحترمها وأقدرها وأحملها فوق رأسي".

وكان لمنير العديد من تجارب الارتباط والزواج التي لم تكلل بالنجاح، حيث أعلن في عام 2014، خبر زواجه من فتاة من أصل نوبي، تعيش في باريس وتُدعى داليا يوسف، إلا أنه انفصل عنها بشكل مفاجئ، بعد أقل من شهرين.

كما تقدم منذ عدة سنوات للزواج من الفنانة نجلاء بدر، ووافقت الأخيرة بالفعل، ولكن الغريب في الأمر أنه لم يحضر ليلة عقد القران.

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