شاهدوا الصور الأولى من عقد قران ديانا كرزون ومعاذ العمري

استحوذ خبر خطوبة الفنانة الأردنية ديانا كرزون والإعلامي معاذ العمري على اهتمام واسع داخل الأردن وخارجها، حيث تصدر اسم الثنائي محركات البحث على موقع غوغل، وراقب الجميع عن كثب الموعد الذي تم تحديده لعقد القران رسميًا والذي كان عصر الجمعة الـ28 من فبراير.

وبالفعل، توجهت جاهة من أهل العمري يوم الجمعة الماضي لطلب يد ديانا كرزون رسميًا بحضور الأقرباء والأحباء، وكانت الفنانة الأردنية قد عبّرت عن فرحتها وقامت بمشاركة بعض الصور من اليوم الخاص بها على موقع إنستغرام.

وكتبت كرزون تعليقًا على الصور وقالت: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات تمت الجاهه والخطوبه في هذه الليلة المباركة ، أسأل الله أن يبارك لنا ويكتب لنا ولكم الخير ..اللهم لك الحمد".

من جهته، أعرب العمري عن فرحته أيضًا بهذه الخطوبة، مؤكدًا أنه لن يسمح لأي شيء بتخريب حياته وتعكير صفوها وعلق قائلًا عبر إنستغرام: انتو سبقتونا بمحبتكم واعلنتوا عن الجاهة واحنا كنا مأجلين الاعلان ليوم الجاهة لكن الاخوة الصحفيين ما قدروا يستنوا ليوم الجمعة حتى يتم الإعلان رسمياً.. شكراً لكل الأحبة والأصدقاء اللي غمروني بمحبتهم وبمشاعرهم الصادقة وتهانيهم بمناسبة خطوبتي من ديانا كرزون اللي اخترتها تكون شريكة حياتي ورفيقة دربي".

وتابع: "وبعتذر من كل اللي بعثولي أو رنولي وما قدرت ارد عليهم بسبب الكم الهائل من الاتصالات والرسائل اللي كلها محبة شكراً لكل الناس وشكراً لكل حدا حكى كلمة حلوة أما الكلام السلبي ما رح يفرق معي بالمره أنا مبسوط قد العالم بهذا الارتباط وما رح اسمح لأي شيئ يخرب علي فرحتي..".









الجدير بالذكر أن الجميع تفاجأ بنبأ ارتباط ديانا كرزون ومعاذ العمري، خاصة وأن العمري مشهور في الأردن بأنه صاحب انتقادات لاذعة للمشاهير ويقدم محتوى يعتمد كليًا على إسقاط الأسماء المعروفة سواء اجتماعيًا أو فنيًا أو حتى سياسيًا، كما أنه سبق له أن هاجم عائلة كرزون حينما استضافوا "فيفو" وقدموا له الأكلة الشهيرة "المنسف".

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