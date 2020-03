شاهدوا الصور الأولى من عقد قران ديانا كرزون ومعاذ العمري

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات تمت الجاهه والخطوبه في هذه الليلة المباركة ، أسأل الله أن يبارك لنا ويكتب لنا ولكم الخير ♥️🤵🏻💍👰🏻♥️ اللهم لك الحمد 🙏🏻 @omari.moath 28/2/2020 #الحمدلله #يارب #جاهه #خطوبه #معاذ_العمري #ديانا_كرزون #احترام #ثقه #حب #يقين_بالله

A post shared by diana karazon ديانا كرزون🌸 (@dianakarazonw) on Feb 28, 2020 at 9:57pm PST