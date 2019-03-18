السقا "مدرس" وياسر جلال "مصارع".. نجوم الفن يلجأون لـ"مهن جديدة" في دراما رمضان 2019

يحاول صُنّاع الدراما تقديم قوالب جديدة و"مهن" مغايرة للنجوم، لتكون الشخصيات بعيدة عن النمطية أو الأدوار التقليدية، وتشهد دراما رمضان 2019 في مصر وجود بعض المهن المستحدثة على الشاشة الرمضانية ربما تظهر لأول مرة، إضافة إلى وجود مهن أخرى قديمة يتم تقديمها ولكن بشكل مختلف حسبما يردد المؤلفون والفنانون.

ورصد "البوابة"، في التقرير التالي، تفاصيل هذه المهن، واستطلاع رأي النقاد في المؤلفين ومدى تغيير جلدهم في كتابة الشخصيات التي يقدمها النجوم في أعمالهم.

ياسر جلال "مصارع"

حازت رياضة "المصارعة"، على اهتمام الجمهور في مصر والوطن العربي، وهو ما جعلها تفرض نفسها بقوة على صُنّاع الدراما لهذا الموسم، حيث يجسد النجم المصري ياسر جلال، شخصية المصارع "أدهم"، وذلك من خلال مسلسله "لمس أكتاف".

ولكن ما يلبس أن يجسد دور مصارع، حتى يبتعد عن رياضته المفضلة ويتخذ طريق رجال الأعمال مسلكًا له إلى أن يتورط في حرب مع بعض الخارجين على القانون، مما يؤجج الصراعات فيما بينهم وبينه، وهو ما يدفعهم للنيل منه، فيلجأ للانتقام في إطار من الأكشن والمطاردات لهذه العصابة.

واستعان النجم المصري، ببطل المصارعة المصري كرم جابر، والذي بدوره شاركه في بعض المشاهد، إلى أن يُصبح مدربه الخاص على حركات الأكشن الخاصة بالمصارعة.

مصطفى شعبان يمارس الملاكمة

ينافس الفنان المصري مصطفى شعبان، في رمضان بمسلسل يحمل عنوان "أبوجبل"، ورغم أن العمل يدور حول أحداث اجتماعية، إلا أن البطل تجمعه ببعض العائلات في المسلسل صلات قرابة ونسب تؤدي لدخوله في صراع شرس ومواجهة العديد من المشكلات.

ويمارس مصطفى شعبان، "الملاكمة"، التي تساعده على حسم العديد من الصراعات في الأحداث، وظهوره ببنيان قوي وجسد مفتول العضلات، كما يجسد العديد من مشاهد الأكشن، والمسلسل تأليف السيناريست محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

محمد رمضان والزعيم

يواصل النجم المصري محمد رمضان، تصوير مسلسله "زلزال" والذي يتناول فترتين زمنيتين مختلفتين، الأولى في التسعينيات من القرن الماضي، والثانية مرحلة دخوله مجال رجال الأعمال، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

ويجسد الزعيم عادل إمام، شخصية نور عبدالمجيد، في مسلسله الجديد "فلانتينو"، وهو رجل أعمال يمتلك مجموعة مدارس دولية، كما أنه رجل مزواج يتسبب في العديد من المشاكل لعائلته بسبب علاقاته النسائية، والعمل من إخراج رامي إمام.

السقا "صعيدي"

بدأ مبكرًا واقترب من الانتهاء من ثلث مشاهده في مسلسله الرمضاني الجديد "وُلد الغلابة"، الذي تدور أحداثه داخل البيئة الصعيدية، من خلال تجسيده شخصية مدرس، تضطره ظروفه المعيشية الصعبة للعمل كسائق تاكسي، ويعاني أشقائه من نفس مشاكله ويبحثون عن طريقة للخروج من هذه الصراعات.

حماده هلال

يخوض النجم المصري حماده هلال، الماراثون الرمضاني بشخصية "ميشو"، وهو رجل أعمال يمتلك عدة شركات لتجارة الماس والذهب، وذلك من خلال مسلسل "ابن أصول".

هاني سلامة

يدخل النجم المصري هاني سلامة الماراثون الرمضاني بشخصية رجل أعمال فاسد من خلال مسلسله "قمر هادي"، ويجسد شخصية هادي أبو المكارم وهو صاحب شركة كبرى لتجارة السيارات والتي يستغلها للتغطية على التجارة في الممنوعات، والمسلسل من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

أمير كرارة يواجه الإرهاب

يستمر النجم المصري أمير كرارة، في تقديم شخصية الضابط سليم الأنصاري، للموسم الثالث على التوالي من خلال مسلسل "كلبش 3"، إذ يواجه أعداء جدد من الإرهاب الدولي، منهم: أكرم صفوان، ويجسد دوره هشام سليم، وتجسد هيدي كرم، دور مذيعة تتحدث عن الإرهاب، إضافة لباقي الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

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