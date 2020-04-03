السيدة فيروز تطل على متابعينها من منزلها "يا رب لماذا تقف بعيداً"!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو جديد لأرزة لبنان السيدة "فيروز" ضمن أول ظهور لها منذ سنوات طويلة.

أرزة لبنان ظهرت في الفيديو وهي توجه دعاء للعالم على أثر الأوضاع الراهنة وعلى رأسها فيروس كورونا الذي أُصيب به لحد اليوم مليون شخص حول العالم...وجاء في الدعاء

"يا رب لماذا تقف بعيداً..لماذا تختفي بأزمنة الضيق..لكلماتي أصغي يا رب..تأمل صراخي..إستمع لصوت دعائي يا ملكي وإلهي"..."أنت تخلص الشعب البائس..أنت تضيئ سراجي..الرب إلهي ينير ظلمتي"..

أرزة لبنان السيدة "فيروز" تطل على محبينها بفيديو وهي تصلي للعالم 🙏#فيروز pic.twitter.com/n5zIcx4gws — البوابة (@Albawaba) April 3, 2020

الفيديو إنتشر عبر نطاق واسع على السوشال ميديا، وحتى أن إسم السيدة فيروز قد دخل التريند في تويتر بين تعليقات مليئة بالحب والأمل شاركها المتابعون الذين أبدوا تأثرهم بدعاء السيدة فيروز.

السيدة فيروز ظهرت بصحة جيدة في الفيديو وبدت شامخة كأرز لبنان وهو ما لفت المتابعين وتمنوا لها الصحة والعافية.

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