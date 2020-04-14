"السيد الخطأ" مسلسل جديد لجان يامان!

يعود الممثل التركي المثير للجدل بمسلسل جديد يحمل اسم "السيد الخطأ"، و من المقرر أن تشاركه البطولة الفنانة أوزجي جوريل، ومن المقرر أن يبدأ التصوير بعد إنتهاء أزمة كورونا، حسب ما أوردت تقارير إعلامية.

وذكرت أغلب التقارير الصحفية أن المسلسل سيكون في إطار "رومانسي كوميدي"، إلا أن بعض رواد السوشال ميديا تداولوا أن المسلسل من نوع الأكشن والجريمة.

قصة مسلسل "السيد الخطأ"💣💣😲

واذا فالمسلسل مو كوميدي رومانسي بل هو اكشن و جريمة و درامي بامتياز🔥🔥

وايضا نظرا لاسم المسلسل فهو متناسق مع القصة تمام👏💓

متحمسة جدااااااا للمسلسل واخيرا حلمي بيتحقق و راح شوف جان بشخصية سلبية😭😭💓#CanYamam #BayYanlış #özgegürel @bayyanlisdizi pic.twitter.com/wGlq0i9Lcr — BayYanlış//السيد الخطأ (@Bayyanlis_3rb) April 11, 2020

وفي السياق نفسه، تم الإعلان في وقت سابق هذا الأسبوع عن مشاركة الفنانة "لالي بشار" وستجسد دور أم جان ، والفنانة "فيري بايجو" التي ستجسد دور أم أوزجي في المسلسل.

​

يذكر أن هذا المسلسل الثاني لـ جان و أوزجي بدور البطولة، فقد كان قد إشتركا الثنائي في بطولة مسلسل "البدر" الذي نال جماهيرية كبيرة في تركيا وحقق نجاح كبير عند العرب الذي أعجب بالثنائي والقصة التي جمعتهما.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة "تقويم" التركية أن يامان تفوق على نجوم من هوليوود، إسبانيا وتركيا في استفتاء تم إجراؤه لمعرفة النجم الشاب الذي تفضله الفتيات في إسبانيا لقضاء الحجر المنزلي الإجباري معه.

للمزيد من قسم الترفيه:

جويل مردينيان بالشرشف.. وتستعين بالباروكة بعدما قصت شعرها!

العين بالعين والسن وبالسن..عيسى المرزوق يرد على سخرية عايض يوسف منه وهذا ما قاله!

زينب ابنة الفنان يوسف شعبان تتصدر الترند في أول ظهور لها..شاهدوا جمالها (صورة)