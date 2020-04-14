العين بالعين والسن وبالسن..عيسى المرزوق يرد على سخرية عايض يوسف منه وهذا ما قاله!

اشتعل الخلاف بين الفنان الكويتي عيسى المرزوق والفنان السعودي عايض يوسف، وذلك بعد أن قام الأخير بالحديث بشكل ساخر وفيه نوع من الإهانة عندما ذكر اسم المرزوق خلال حلوله ضيفًا على برنامج "كاربول بالعربي" مع هشام الهويش على قناة "SBC".

وأثار عايض يوسف الجدل بسبب تصرفه خلال حلقة "كاربول بالعربي"، حيث بمجرد أن ذكر هشام الهويش اسم الفنان الكويتي عيسى المرزوق، قام عايض بأخذ علبة المعقّم وقام برش القليل منه على يدين المذيع وعلى يديه وعلّق قائلًا: " المفروض ما ينحط في وسط هذه الأسماء، كلهم اخوان وأصدقاء بس أنا قاعد أنافس نفسي، لإني إذا نافست الجميع وتفوقت عليهم بعدين ايش اسوي".

من جهته، رد عيسى المرزوق بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على سناب شات موجهاً رسالة لعايض قائلاً: "ليش حارق قلبك، أو ليش تاعب نفسك بهذه الحركات، يعني انت شخصية محبوبة ماهي شخصية تمسخر نفسها أو تتلفظ ألفاظ أو تتصرف تصرفات كهذه".

وتابع: "أنا لما يذكروا لي أي اسم سواء كان له قيمة أو لا، أقول نعم، لأنه بالنهاية هو إنسان وفي ناس تحبه، فأنا أحترمه وأحترم الناس اللي تحبه، واترك الفن على جنب شوية، أنت كرجل هل الحركة هذه تليق برجولتك".

وعاد الفنان السعودي مرة أخرى ورد على المرزوق من خلال حسابه على "تويتر" حيث كرر الحركة نفسها في مقطع مصور ووضع على وجهه الكمامة وأعاد غسل يديه بالسائل المعقم وقال: " في كثير قالولي ليش ما ترد، انا اتكلمت من ناحية فنية، لكن إذا هو يجيبها من ناحية المرجلة، فأنا ما راح اتكلم ولا راح أرد، بالعكس أنا بحط كمامات وبعقم لأن هذا الحاجة الوحيدة اللي تفيد أتوقع".

واستدعى هذا ردًا آخر من المرزوق من خلال حسابه على تويتر حيث كتب: " في عالم الوقاحة،، أصبح الأدب ملفتًا للنظر"، وتابع: "أخلاقك هي التي تحدد مكانتك في قلوب الآخرين، ف شكرًا لكل شخص راقي فهم مقصد كلامي، وربي يسامح الناس الي تغلط فيني وعسى ربي يهديكم ويصلحكم".

أخلاقك هي التي تُحدّد مكانتك

في قلوب الآخرين ، ف شكراً لكل

شخص راقي فهم مقصد كلامي ،

وربي يسامح الناس الي تغلط فيني

وعسى ربي يهديكم ويصلحكم ♥️ — عيسى المرزوق (@ESA_almarzoug) April 13, 2020

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