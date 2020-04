جويل مردينيان بالشرشف.. وتستعين بالباروكة بعدما قصت شعرها!

Who do you think will win this week to be FASHIONISTA OF THE WEEK??? . برأيكم مين حيفوز هالأسبوع لتكون .. نجمة الأسبوع ؟؟؟ #joellemardinian

A post shared by Joelle Mardinian (@joellemardinian) on Mar 16, 2020 at 10:53am PDT