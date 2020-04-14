جويل مردينيان بالشرشف.. وتستعين بالباروكة بعدما قصت شعرها!

ضمن التحديات التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، شاركت خبيرة التجميل اللبنانية "جويل مردينيان" بتحدي ارتداء الشرشف على طريقة الفاشنيستات.

واختارت جويل أحد الأغطية من البيت وأضافت له حزام ونسقت معه حقيبة وحذاء، ولم تكتفي بذلك بل استعانت بباروكة للشعر باللون البنفسجي بعدما كانت قد تخلت عن شعرها الطويل منذ فترة. ابنة جويل أيضاً ظهرت إلى جانبها بتنسيق مماثل لتنسيق والدتها، وتمكنت من خطف الأضواء بجمالها.

من جهة أخرى، يعرض لجويل برنامج "تحدي الفاشينيستا" والذي هدفه دعم مواهب الفتيات في مجال الفاشن، وتعتمد طريقة البرنامج على إحضار مشتركات بإحتياجات معينة، وتتواجه 3 فتيات من أجل أن تختار المشتركة اللوك الأفضل، لتنتقل بعدها للميك آب والشعر وفي حال أعجبها اللوك مع المكياج تحصل الفائزة على 3 نقاط، وتستمر الأمور كذلك مع 5 مشتركات لتعلن النتيجة النهائية عن طريق جويل التي أيضاً توزع عدد معين من النقاط بناءً على وجهة نظرها.



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