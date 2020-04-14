زينب ابنة الفنان يوسف شعبان تتصدر الترند في أول ظهور لها..شاهدوا جمالها (صورة)

أشعلت ابنة الفنان المصري القدير زينب يوسف شعبان مواقع التواصل والمواقع الفنية والإخبارية خلال الساعات الماضية، وتمكنت من تصدّر قائمة الترند على غوغل خاصة وأن هذا أول ظهور إعلامي لها وكان برفقة والدها.

وجاء الظهور الأول لزينب خلال لقاء برفقة والدها الفنان يوسف شعبان ضمن برنامج "ليالي الكويت"، وكانت تتحدث اللهجة الكويتية بطلاقة نظرًا إلى أن والدتها كويتية وهي بالأصل تعيش هناك من فترة طويلة، وتحدثت خلال اللقاء عن والدها واهتماماته وكيف استطاعت أن تستفيد من خبراته العملية والحياتية.

والجدير بالذكر أن الفنان يوسف شعبان تزوج أربع مرات، الأولى الفنانة ليلى طاهر واستمر الزواج أربعة سنوات، والثانية نادية اسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية أخت الملك فاروق وأنجب منها ابنته سيناء، والثالثة من الفنانة الراحلة سهام فتحي، والزيجة الرابعة من سيدة كويتية تدعى إيمان الشريعان وأنجب منها ابنته زينب وابنه مراد المقيمان في الكويت.

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