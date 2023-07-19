الشاب خالد: تمنيت الوفاة لوالدي.. ووالدتي تعرضت للعنصرية

حل الفنان الجزائري الشاب خالد ضيفًا في برنامج AB Talk مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخس، تطرق فيه للحديث عن مرض والده وتعرض والدته للظلم والاضطهاد من قبل عائلة زوجها.

علاقة الشاب خالد بوالدته

أكَّد الشاب خالد أن علاقته بوالدته الراحلة كانت متينة للغاية، إذ أنها كانت داعمة له في مسيرته الفنية، إذ كانت تتستر عن غيابه من البيت وتخبر والده بأنه نائم في غرفته، بينما هو في الخارج يغني.

وأوضح أن والده رفض دخوله عالم الغناء؛ فباعتقاده الفنانين يحجمون عن الزواج، لكنه برهن له عكس ذلك فقد تزوج وأنجب الأبناء.

والدته وتعرضها للعنصرية

وحول معاملة أهل والده لوالدته، كشف خالد إلى أنها عوملت بعنصرية نظرًا لبشرتها الداكنة، فيما كانوا يتمتعون ببشرة بيضاء، حتى أن جدته وصفتها في أحد الأيام بـ"العبيد".

وقال الفنان في اللقاء: "فخلال طفولتي شهدت العنصرية بأم عيني في عائلة أبي، لن أقول أنه لا توجد عنصري عند العرب فهي موجودة.. كنت أرى جدتي والدة أبي كيف تعاملها وتقول لها "تعالي يا من تنحدرين من العبيد".

وأوضح أنه رغم الظلم الذي تعرضت له والدته على يدي جدته، إلَّا أنها حين وفاتها سامحتها على معاملتها إياه، وشددت عليه على أنها لا تزال والدة أبيه.

معاناة والده من السرطان

وتطرق الفنان للحديث عن مرض والده وما عاناه خلال فترة حياته من قهر وألم، خاصة بعد وفاة شقيقه غرقًا، إذ قال: "أحد أخوتي توفي، صحبه والدي إلى البحر وغرق، وشعر والدي أنه السبب في وفاته، كنت أشعر بألمه، لكنه ضغط على نفسه، ومنذ ذلك الحين وهو يعذب نفسه".

ولفت إلى أن شعور والد بالضغط النفسي والقهر سببا له مرض السرطان، فقد كان نهمًا في شرب السجائر، ما دفع لتمني الموت ل؛ بسبب الألم الذي عاناه والعذاب الجسدي الذي تعرض له.

وكشف الفنان عن سبب توقفه في الغناء لمدة 10 سنوات، مُشيرًا إلى أن معاناته من أزمة صحية في أذنيه ووفاة والده التي سبب العديد من المشاكل العائلية، كانت كفيلة بابتعاده عن الأطفال، خاصة أنه فقد الذوق والفكرة الفنية.

