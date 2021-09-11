راغب علامة و الشاب خالد يلتقيان الجمهور المصري معا

شارك الفنان اللبناني راغب علامة في إحياء حفل غنائي، يجمعه بالمطرب الجزائري الشاب خالد، وذلك مساء اليوم السبت الموافق 11 سبتمبر/1ايلول، في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس لصالح إحدى الشركات العقارية. و سيقدم كلاهما خلال الحفل مجموعة من الأغاني الشهيرة.

وكان النجم الجزائري الشاب خالد، قد أحيا حفلا غنائيا كبيرا فى الساحل الشمالي، فى الأسبوع الأول من أغسطس/آب الماضى، ضمن حفلات موسم الصيف، الذى رفع شعار كامل العدد وسط هتاف كبير من جمهوره أثناء صعوده على المسرح.

بينما كانت آخر حفلات النجم اللبناني راغب علامة فى مصر، داخل أحد فنادق القاهرة الشهيرة، يوم 30 يونيو/حزيران الماضى، و قد شاركته النجمة نانسي عجرم بفقرة غنائية في نفس الحفل.