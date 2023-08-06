الشاب خالد يرتدي الزي السعودي في حفله بالرياض.. وانقسام في الأراء

أثار الفنان الجزائري الشاب خالد حالة من الجدل بظهوره بالزي السعودي التقليدي، خلال الحفل الذي أحياه على مسرح محمد عبده أرينا في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الجيمرز.

الشاب خالد بالزي السعودي في الرياض

في الفيديو المتداول بشكل واسع، دخل الشاب خالد على خشبة المسرح بحماس وسط تصفيق الجماهير وهتافاتهم، وعلا الصوت أكثر بعد ملاحظتهم اختياره الزي السعودي، إذ ارتدى البيشت الأبيض المذهب، والحطة، والعقال المقصب، فيما لاقى استحسان الجمهور الذين أشادوا بإطلالته واحترامه لزيهم التقليدي.

وعن سبب اختياره هذه الإطلالة، أوضح خالد أن انتقاءه هذا الزي يعود لرغبة منه في إظهار احترامه وتقديره للجمهور الخليجي، وكي يدفع الجمهور في التفاعل معه.

ردود الأفعال

وانقسم الأراء حول اختيار الشاب خالد الزي السعودي بين منتقد ومشيد، فمنهم من رأى أنها لفتة لطيفة تظهر احترامه وتقديره لجمهوره السعودي، فيما رأى آخرون أنه كان من الأولى به ارتداء القفطان الجزائري التقليدي.

وعلَّقت إحداهن مشيدة: "الله الله الله على جمال روح الشاب خالد ، اكثر فنان يعطي طاقه ايجابيه".

وكتبت إحداهن منتقدة: "عمري ما شفت كاظم الساهر ولا عمرو دياب ولا وائل جسار و لا كفوري لابس لبس الخليج الا هاذا خالد حتا مو لايق عليه".

الشاب خالد يجتمع بالدي جي سنيك

على صعيد آخر، نشر خالد مقطع فيديو يجمعه بالدي جي ومغني الراب الفرنسي دي جي سنيك، حيث أشرف على إلباسه العقال والحطة، وأعرب عن سعادته للقائه في الرياض، قائلًا: "ممتن لأني التقيتك في الرياض".