الصورة الأولى لـ هازال كايا مع مولودها..شاهدوا جمالهما!

استقبلت الفنانة التركية هازال كايا وزوجها الممثل والمخرج علي آتاي طفلهما الأول في أحد المستشفيات في تركيا، وبسرعة الضوء انتشر الخبر عبر العديد من المواقع العربية، وذلك لما تحظاه نجمة "العشق الممنوع" من اهتمام ومتابعة في الوطن العربي.

وتداولت وسائل الإعلام التركية أول صورة لهازال كايا في المستشفى برفقة مولودها التي أطلقت عليه اسم "فكرت علي"، وظهر إلى جانبهما الأب علي آتاي في مشهد يخطف القلوب ويعبّر عن الجمال في شعور الأمومة والأبوة، والأهم من ذلك هو أن الطفل أتى بصحة جيدة بوزن 2.86 كغ وطول 46.5.

على صعيد آخر، كانت هازال كايا محط اهتمام الجمهور خلال فترة حملها، وأثارت قلق متابعيها قبل فترة قصيرة من الزمن وذلك بعد أن نشب حريق في منزلها، ولكن لحسن حظها وصلت سيارة رجال الإطفاء في الوقت المناسب وتم السيطرة على النار قبل أن تمتد لاجزاء كبيرة من المنزل.

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