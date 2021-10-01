الصور تؤكد ارتباطهما و تيام قمر يكشف حقيقة علاقته بإبنة أحمد زاهر

نفى الفنان المصري تيام مصطفى قمر الشائعات المتداولة حول ارتباطه بالفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، لافتاً إلى أن ظهورهما المتكرر في عدة مناسبات، سببه الصداقة القوية التي تجمعهما منذ الطفولة.





وأشار قمرإلى أن ليلى أحمد زاهر من أقرب الأشخاص إليه داخل الوسط الفني، ووصفها بأنها شقيقته الصغرى، وتجمعهم علاقة صداقة قوية.

و خلال لقائه في برنامج (اسألني) تحدث تيام مصطفى قمر عن شائعات ارتباطه بليلى أحمد زاهر، حيث قال (بيطلع شائعات عن ارتباطي أنا وليلى أحمد زاهر علشان أنا وليلى أصحاب قوي وهي زي أختي الصغيرة وملك أختها كمان، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة)، ويبدو أن الشائعات انتشرت منذ ان تم تداول العديد من الصور التي جمعت بين الثنائي.

بدورها الترمنت الفنانة الشابة ليلى زاهر الصمت و لم تعلق علي تلك الشائعات،