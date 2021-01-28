الطبيب المتحرش في قبضة الأمن المصري.. ومحمد هنيدي مُتورط!

أعلن الممثل المصري عباس أبو الحسن عن خبر اعتقال الطبيب المصري المتحرش الذي هتك عرض عدة رجال بالقوة مستغلاً منصبه ونفوذه.

وفي التفاصيل، طبيب الأسنان المتحرش كان يتعمد لمس أجزاء من المراجعين في العيادة وتجاوب معه أحدهم ليتفاجأ لاحقاً أنه تم تصويره بواسطة كاميرات كان قد وضعها الدكتور داخل عيادته وبدأ بتهديده بممارسة الجنس معه طوال 3 سنوات مقابل عدم نشر الفيديوهات الفاضحة عبر السوشال ميديا.

ولم يكن ضحايا الطبيب من مرضاه العاديين فقط، بل كان من بينهم عدد من المشاهير وعلى رأسهم المطرب المصري تميم يونس المشهور بأغنية "سالمونيلا" الذي كشف الموضوع بعد الحملة الكبيرة التي أجرتها مصر لمحاربة وفضح المتحرشين، وأكد الشاب أن الحادثة وقعت وهو بعمر الـ 22 ولاقى وقتها دعم من قبل السيناريست عباس أبو الحسن الذي كان يرتاد نفس العيادة والذي طالب بدوره بضرورة تقديم بلاغات رسمية حتى ينال عقابه.

وبدوره شكر عباس عبر حسابه كل من شجعه على تقديم الشكوى وعدم التراجع عن ذلك بسبب اسمه الكبير في الوسط الفني، وجاء في منشوره "بعد نضال دام اكثر من ستة اشهر كللت مجهوداتنا انا ومن معي من الشجعان النبلاء بالقبض علي الطبيب المتحرش الطاغية المتحرش الجنسي المتسلسل لاكثر من ثلاثة عقود ..مجرم متخفي في ثياب طبيب عاث فسادا في الارض لعقود محتميا بعلاقات ونفوذ وثروة ضخمة و منصب ديني ..طبيب بث الرعب في قلوب خريجي امتياز كلية طب الأسنان فأخرسهم عقودا وقد نال كثيرا منهم من إعتداءاته نصيبا كبيرا" .

بعد نضال دام اكثر من ستة اشهر كللت مجهوداتنا انا ومن معي من الشجعان النبلاء بالقبض علي الطبيب المتحرش الطاغية المتحرش... Posted by Abbas Aboelhassan on Tuesday, 26 January 2021

وعلق المخرج مجدي الهواري طليق غادة عادل بدوره على خبر القبض على طبيب الأسنان عن طريق منشور طريف شاركه عبر حسابه في فيسبوك والذي جاء فيه "يارب يبقى الخبر اكيد يا محمد هنيدي انت اللي بعتنا عنده"!

هنيدي والمعروف عنه خفة دمه لم يعلق على الموضوع بعد، أما الجمهور فتداول الصورة بشكل واسع ضمن تعليقات طريفة كان من بينها "هنيدي يشجع التحرش وبجيب الزباين للدكتور".

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