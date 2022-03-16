الطفلة التي في الصورة ممثلة كويتية تحتفل بعيد ميلادها الـ44.. فمن هي؟

احتفلت الفنانة الكويتية منى شداد بعيد ميلادها الــ44 يوم أمس الثلاثاء الموافق 15 مارس.

وشاركت منى شداد عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة وهي طفلة بعيون كحيلة وإلى جانبها صورة لنفسها في الوقت الحالي، وأرفقتها بتعليق: "3/15 عَام جديد من عُمري أعَانقه اليّوم،‬ ‫اللهم اجعله خيراً من كل عام مضى واغفرلي مامضى، ‫اللهم عام جديد بلا لحظات حزينة‬، ‫بلا اصدقاء مزيفون‬، ‫بلا خيبات أمل متكررة، يارب كل عمري لا تجعله يخلوا من أمي وأهلي وأحبتي يا رب".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور منى شداد، وقامت الفنانة نوال الكويتية بمعايدة الممثلة، وكتبت: "كا عام وانت بخير يا منمن الجميلة".

وعلَّقت الفنانة فاطمة الطباخ: "كل عام وانتي بالف خير وحب وصحة وعافيه".

