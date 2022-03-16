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الطفلة التي في الصورة ممثلة كويتية تحتفل بعيد ميلادها الـ44.. فمن هي؟

منشور 16 آذار / مارس 2022 - 08:01
منى شداد
منى شداد

احتفلت الفنانة الكويتية منى شداد بعيد ميلادها الــ44 يوم أمس الثلاثاء الموافق 15 مارس.

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وشاركت منى شداد عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة وهي طفلة بعيون كحيلة وإلى جانبها صورة لنفسها في الوقت الحالي، وأرفقتها بتعليق: "3/15 عَام جديد من عُمري أعَانقه اليّوم،‬ ‫اللهم اجعله خيراً من كل عام مضى واغفرلي مامضى، ‫اللهم عام جديد بلا لحظات حزينة‬، ‫بلا اصدقاء مزيفون‬، ‫بلا خيبات أمل متكررة، يارب كل عمري لا تجعله يخلوا من أمي وأهلي وأحبتي يا رب".

 

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور منى شداد، وقامت الفنانة نوال الكويتية بمعايدة الممثلة، وكتبت: "كا عام وانت بخير يا منمن الجميلة".

وعلَّقت الفنانة فاطمة الطباخ: "كل عام وانتي بالف خير وحب وصحة وعافيه".
 

كلمات دالة:منى شدادطفولةنجومفن

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