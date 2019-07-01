منى شداد تكشف عن معلومة صادمة مع نيشان..وهذه رسالتها للجمهور!

حلت الفنانة الكويتية منى شداد ضيفة على برنامج الإعلامي اللبناني نيشان، ودار خلال اللقاء حوار طويل حول العديد من الأمور على المستوى الفني والمهني وأيضًا على المستوى الشخصي، حيث أنها كشفت عن أمر خاص للمرة الأولى أمام الجمهور.

وفي التفاصيل، وجه الإعلامي نيشان سؤالًا لمنى شداد عن طريقتها في التعامل مع التعليقات الناقدة لها ولوزنها الزائد، لتؤكد أنه في بعض الأحيان تتعرض للإساءة وتترك هذه التعليقات أثر نفسي سيء بداخلها، وهنا كشفت عن معلومة للمرة الأولى وصدمت الجمهور بأنها تعيش بكلية واحدة فقط وهي السبب الرئيسي في زيادة وزنها، كونها تتلقى الكثير من العلاجات بالكورتيزون.

وأضافت منى شداد أنها لم تكن مضطرة للكشف عن أنها تعيش بكلية واحدة وأن سبب زيادة وزنها العلاجات بالكورتيزون، إلّا أنها تتلقى الكثير من التعليقات المسيئة فقررت أن توضح الأمر، خاصة وأنها تبرعت بكليتها لوالدها المتوفي.

يشار إلى أن منى شداد تم إيقاف نشاطها الفني في السعودية بقرار من الهيئة العامة للترفيه، وذلك بعدما ظهرت في مقطع فيديو تتحدث فيه عن تميم بن حمد أمير قطر قائلة: " تميم المجد وأمي الحبيبة الشيخة موزة صح، وأنا بنت صباح العز"، ومن المعروف أن الأزمة السعودية القطرية لا زالت قائمة حتى هذا اليوم.

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