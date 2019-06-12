السعودية تعلّق نشاط منى شداد الفني وتمنعها من الظهور على قنواتها والسبب؟

يبدو أن الفنان أينما حل في الوطن العربي يجب أن يبقى بعيدًا عن السياسة وتوابعها بكل ما أوتي من قوة، وإلّا عليه أن يتحمل العواقب في حال أنه خاض في هذا الأمر، وذلك ما حدث مع الفنانة الكويتية منى شداد التي منعت من الظهور على أي قنوات تلفزيونية أو إذاعية سعودية.

وجاء قرار الهيئة العامة للترفيه بتعليق أي نشاط فني للفنانة منى شداد في السعودية، بعدما ظهرت في مقطع فيديو تتحدث فيه عن تميم بن حمد أمير قطر قائلة: " تميم المجد وأمي الحبيبة الشيخة موزة صح، وأنا بنت صباح العز"، ومن المعروف أن الأزمة السعودية القطرية لا زالت قائمة حتى هذا اليوم.

الجدير ذكره أن منى شداد كانت آخر أعمالها قد عرضت خلال شهر رمضان الماضي وهو مسلسل "هلي وناسي"، وهو إنتاج قطري، وبمشاركة كل من غازي حسين وصلاح الملا وحسن إبراهيم وغيرهم من الفنانين، إخراج سامر جبر وتأليف وداد الكواري.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: