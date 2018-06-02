الطفلة سوكا من فيلم أبو علي لكريم عبد العزيز قبل 13 عام

سيطرت الطفلة "سوكا" الشهيرة في فيلم "أبو علي" على حديث رواد مواقع التواصل الآن، وذلك بعد تداول صور لها بعد مرور 13 عاماً على عرض العمل، لتطل على الجمهور من جديد شابة جميلة عكس ما كانت عليه في الفيلم.

ويعود سبب تداول صور "سوكا" بعد مرور 13 عاماً على فيلم "أبو علي"، هو نشر نداء محسن خبيرة التجميل صور حديثة لها بعد أن خضعت للتجميل على يديها، لتسألها أحد متابعيها: "دي سوكا؟" لتجيب عليها: "نعم وإنها تقسم لطوب الأرض على إنها هي".

وظهرت "سوكا" أو سارة عبد القادر اسمها الحقيقي في جلسة تصوير بعد خضوعها لمكياج خبيرة التجميل نداء محسن، لتبدو مختلفة كلياً عن شكلها وهي طفلة.

يذكر أن "سوكا" استطاعت أن تحقق شهرة كبيرة في فيلم "أبو علي" رغم إنها ظهرت في مشهد لا يتعدى الدقائق، وذلك بفضل شعرها الأشعث وجملتها الشهيرة: "اهو كيفي كده" بعد أن ضربت شقيق "علي" في الأحداث، لينتقم منها الفنان كريم عبد العزيز من خلال جعل أطفال الشارع يركضون وراءها.

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