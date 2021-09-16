الظهور الأول لتامر حسني و بسمة بوسيل بعد أزمتهما الأخيرة

حرض الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل على حضور افتتاح مطعم نجل الفنانة اصالة خالد الذهبي في اول ظهور لهم بعد شائعة انفصالهما وزواج تامر حسني من فنانة شابة. و حضر حفل افتتاح المطعم إلى جانب تامر حسني وبسمة بوسيل كل من الفنانة أصالة وابنتها شام ونجلها خالد والفنانة ميرهان حسين، حسب موقع في الفن.

ومؤخرا، تكهن البعض أن الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني تعاني من بعض المشاكل الشخصية بينها وبين زوجها أدت إلى الانفصال.

القصة بدأت عندما كتبت بسمة بوسيل عبارة غريبة عبر خاصية القصص المصورة على موقع (انستغرام) حيث قالت : (ربنا يخلصني من الناس الخاينة والمنافقة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري خير).

لم يمر وقت طويل حتى قامت بسمة بحذف المنشور وذلك بعد أن قام عدد من متابعيها وأصدقائها بتداوله ، ولكن الغريب أنها عادت ونشرت صورة من حساب يحمل اسم محبيها، وكتب فيها: (اللهم خفف عن بسمة ثقل هذه الأيام وارزقها قوة الصبر واشرح صدرها وانزع منه ما استثقلته نفسها وأرح قلبها يا رب).

العلاقة بين تامر وبسمة كانت قد شهدت هدوءا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة ، وذلك بعد مرور عام تقريبًا على الأزمة التي نشبت بينهما بعدما أعلنت بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسني واستعدادها لترتيب إجراءات الطلاق رسميا .

في ذلك الوقت قيل أن خلافات تامر وبسمة سببها صوره مع المعجبات ، تلك كانت الرواية الأولى أما الرواية الثانية فكانت حول وجود قصة حب جديدة في حياة تامر وستكلل بالزواج .

وانتهت الأزمة خلال أيام عندما وجه تامر رسالة اعتذار وعتاب لبسمة عبر انستجرام مطالبًا إياها بالحفاظ على حياتهما الأسرية.