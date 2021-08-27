الظهور الأول لمنة فضالي بعد خضوعها لعملية جراحية

طمأنت الفنانة منة فضالي جمهورها على صحتها بعد خضوعها لعملية جراحية. ونشرت منة فضالي صورتين جديدتين لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) في أول ظهور لها بعد العملية الجراحية وعلقت قائلة: (صباح الخير).

وكانت منة فضالي قد كشف أمس عن خروجها من المستشفى ولم توضح تفاصيل العملية الجراحية، مشددة على أنها ليست عملية تجميل، مشيرة إلى أنها إذا خضعت لعملية تجميلية سوف تعلن الأمر، ووجهت في منشور عبر حسابها على (فيسبوك) الشكر لكل من سأل وحاول والاطمئنان عنها.

وكانت منة فضالي كشفت عن خضوعها لعملية جراحية ووصفتها بـ(الخفيفة) وطلبت من جمهورها الدعاء.

على الصعيد الفني، تشارك منة فضالي في فيلم (حبيب روحي) إخراج مازن نيازي إنتاج عمرو طنطاوي، كما تشارك في فيلم (ميني بار) من بطولة صلاح عبدالله، راندا البحيري، علاء مرسي ونضال الشافعي.