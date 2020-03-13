الظهور الأول لنيللي كريم بالجبيرة بعد خضوعها لعميلة جراحية

نشر الفنان الشاب أحمد طلعت، عبر حسابه الشخصي بموقع (فيسبوك) ، صورة له مع الفنانة نيللي كريم، ظهرت فيها بجبيرة في ساقها.

وعلق طلعت على الصورة: (حمد الله على سلامتك يا غالية، تقوميلنا بالسلامة والحمد لله على نجاح قواتنا في إنقاذ البيت من مياه الأمطار اللعينة، حبيبة قلب أخوكي يا أغلى النونات).

ونشرت نيللي كريم نفس الصورة، عبر حسابها بموقع (إنستجرام) ، وعلقت عليها: (شكرا يا أخي).

وخضعت نيللي كريم، لجراحة عاجلة في قدمها، في أحد مستشفيات القاهرة، وذلك بعد إصابتها أثناء تصوير مسلسل (100 وش).

وتعرضت نيللي للإصابة أثناء ركوبها دراجة بخارية، رفقة شخص، غير إنه فقد السيطرة أثناء القيادة، واصطدم بحائط، ما أدى إلى تعرضها لإصابات بالغة.