"العتب على النظر".. صابر الرباعي يخطئ باسم صفاء سلطان في حفله بدمشق

وقع الفنان التونسي صابر الرباعي في موقف محرج خلال إحيائه حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان ليالي قلعة دمشق، وذلك يوم أمس السبت.

صابر الرباعي يخطئ باسم صفاء سلطان

في التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لصابر الرباعي أثناء تواجده على خشبة المسرح، إذ توجَّه بكلامه للفنانة الأردنية صفاء سلطان، مرحبًا بها وبتواجدها من بين الحضور، إلَّا أنه عن طريق الخطأ ناداها باسم الفنانة السورية أمل عرفة، إذ قال: "أمل عرفة، أهلًا فيكي".

وصرخ الجمهور باسم صفاء سلطان، ليلاحظ الرباعي أنه أخطأ بهوية الشخصية التي تجلس في المقاعد الأمامية، وبدا عليها الصدامة إذ سار جيئةً وذهابًا في حالة تويتر، ثم قال: "سوري صفاء سلطان.. العتب على النظر، التنتين حلوين".

وانتشرت مقاطع فيديو لسلطان أثناء تفاعلها مع غناء الرباعي، إذ دبكت ورقص مع مجموعة من السيدات أمام المسرح وهن في حالة من السعادة.



