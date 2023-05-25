  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. العثور على جثة النجم البوليوودي "نيتيش باندي" داخل الفندق.. والشرطة تبدأ التحقيق

العثور على جثة النجم البوليوودي "نيتيش باندي" داخل الفندق.. والشرطة تبدأ التحقيق

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 25 أيّار / مايو 2023 - 08:37
نيتيش باندي
نيتيش باندي

أعلنت وسائل الاعلام الهنديّة وفاة النجم البوليوودي العالمي "نيتيش باندي" عن عمر يناهز الخمسين عاماً بشكل مفاجىء وصادم بعد أن عثّر على جثته داخل غرفة يقيم بها في أحد الفنادق.

اقرأ ايضاًنجم بوليوود فيفيان دسينا يتزوج من مصرية ويعتنق الإسلام..شاهد صورتهما معًانجم بوليوود فيفيان دسينا يتزوج من مصرية ويعتنق الإسلام..شاهد صورتهما معًا

تفاصيل وفاة النجم الهندي نيتيش باندي
 

عُثر على جثة النجم البوليوودي "نيتيش باندي" ميتاً في الفندق الذي كان يقيم فيه في منطقة ماهارشترا، وسارعت السلطات الرسمية الى الفندق  بعد تلقيها اتصال من المسؤولين هناك، من اجل التحقيق في وفاة النجم والتي كانت مفاجأة صادمة بالنسبة للجميع مع تخوف من وحوج جبهة جنائية.
 

وتم استجواب جميع موظفي الفندق الفندق بالاضافة الى الأشخاص المقرّبين من نيتيش باندي، وبانتظار صدور تقرير الوفاة خلال وقت لاحق.
 

وكشفت الترجيحات الأوليّة والتقارير بأن وفاة باندي ربما هي طبيعية وانه أصيب بسكتة قلبية مفاجأة مما أدّت الى وفاته.

اقرأ ايضاًنجم بوليوود فيفيان دسينا يتزوج من مصرية ويعتنق الإسلام..شاهد صورتهما معًاانتحار النجمة البوليوودية "تونشا شارما" في موقع التصوير.. ووالدتها تتهم حبيبها

نبذة عن نيتيش باندي
 

اشتهر النجم الراحل نيتيش باندي في التلفزيون وعالم الأفلام البوليوودية، وكان أكثر الأفلام التي اشتهر فيها Om Shanti Om والذي لعب فيه دور مساعد النجم الكبير "شاروخان".

كلمات دالة:نيتيش بانديأخبار المشاهيراعمال المشاهيروفاة المشاهيرمرض المشاهيرمشاهير بوليوود

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...