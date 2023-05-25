العثور على جثة النجم البوليوودي "نيتيش باندي" داخل الفندق.. والشرطة تبدأ التحقيق

أعلنت وسائل الاعلام الهنديّة وفاة النجم البوليوودي العالمي "نيتيش باندي" عن عمر يناهز الخمسين عاماً بشكل مفاجىء وصادم بعد أن عثّر على جثته داخل غرفة يقيم بها في أحد الفنادق.

تفاصيل وفاة النجم الهندي نيتيش باندي



عُثر على جثة النجم البوليوودي "نيتيش باندي" ميتاً في الفندق الذي كان يقيم فيه في منطقة ماهارشترا، وسارعت السلطات الرسمية الى الفندق بعد تلقيها اتصال من المسؤولين هناك، من اجل التحقيق في وفاة النجم والتي كانت مفاجأة صادمة بالنسبة للجميع مع تخوف من وحوج جبهة جنائية.



وتم استجواب جميع موظفي الفندق الفندق بالاضافة الى الأشخاص المقرّبين من نيتيش باندي، وبانتظار صدور تقرير الوفاة خلال وقت لاحق.



وكشفت الترجيحات الأوليّة والتقارير بأن وفاة باندي ربما هي طبيعية وانه أصيب بسكتة قلبية مفاجأة مما أدّت الى وفاته.

TV actor Nitesh Pandey found dead at a hotel in Igatpuri, Nashik in Maharashtra. Prima facie, the cause of death seems to be a heart attack. A Police team present at the hotel and investigation is underway. Postmortem report is awaited. Questioning of hotel staff and people close… pic.twitter.com/UIEnosnZMo — ANI (@ANI) May 24, 2023

نبذة عن نيتيش باندي



اشتهر النجم الراحل نيتيش باندي في التلفزيون وعالم الأفلام البوليوودية، وكان أكثر الأفلام التي اشتهر فيها Om Shanti Om والذي لعب فيه دور مساعد النجم الكبير "شاروخان".