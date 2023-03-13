نجم بوليوود فيفيان دسينا يتزوج من مصرية ويعتنق الإسلام..شاهد صورتهما معًا

تصدر نجم بوليوود فيفيان دسينا عناوين الصحف العالمية بخبر زواجه من حبيبته الصحفية المصرية نوران أسامة، التي قيل أنه ارتبط بها في مصر العام الماضي، إلَّا أنهما أبقيا علاقتهما طي الكتمان.

نجم هندي يتزوج مصرية

وبحسب مصدر مقرب من الممثل الهندي، أشار إلى أنه مضى على علاقة الثنائي أكثر من 3 سنوات، فقد بدأت علاقتهما حينما قررت نوران، التي كانت تعمل آنذاك في إحدى المجلات، إجراء مقابلة معه، وكانت تجري زيارات متكررة لمجموعة "سيرف توم" للقائه، إذ كانت إحدى المعجبات به.

وأضاف المصدر أن دسينا لا يوَّد الحديث عن حياته الشخصية، إذ يفضل إبعادها عن وسائل الإعلام، لافتًا إلى أن دخول نوران لحياته بعث مزيدًا من السلام له.

فيفيان دسينا يعتنق الإسلام

وأفادت بعض التقارير أن فيفيان اعتنق الديانة الإسلامية كي يتمكن من الزواج بحبيبته المصرية، فوالده يعتنق الديانة المسيحية، ووالدته تعتنق الديانة الهندوسية.

ويُشار إلى أن فيفيان كان متزوجًا من النجمة الهندية فاهبيز دورابجي، إلَّا أنهما قررا الانفصال بعد فشل علاقتهما عام 2016، أي بعد 3 سنوات على زواجهما، وأنهيا إجراءات الطلاق عام 2021.