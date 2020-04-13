نسرين طافش تثير الجدل بفيديو جريء.. والجمهور "لابسة مؤخرة صناعية"!

تعتبر نسرين طافش من الأسماء المثيرة للجدل في عالمنا العربي، إن كان بسبب علاقاتها العاطفية السابقة أو حتى بملابسها والفيديوهات التي تشاركها.

وتداول تداول رواد السوشال ميديا يوم أمس فيديو لـ نسرين وهي تمارس تحدي على تطبيق تيك توك وهو تحدي "اللياقة" الذي يعتمد على لأي درجة ممكن أن يقوم الشخص برفع قدميه، وقد قامت به نسرين ونجحت نوعاً ما، إلا أن ما لفت نظر الجمهور ليست اللياقة التي تتميز بها الفنانة، بل ما كانت ترتديه والذي أظهر شكل مؤخرتها بطريقة غريبة دفعت الجمهور للتساؤل "هل ترتدي مؤخرة صناعية"، وعلق آخر "الهدف من الفيديو منذ البداية أن تستعرض للجمهور جسدها...مقرف"!

يذكر أن نسرين دائماً ما تواجه الانتقادات بسبب ومن دون سبب، وتفضل في معظم الأحيان أن تتجاهل الانتقادات وتركز على أعمالها والأمور التي تسعدها.



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