حقيقة سرقة منزل عمرو دياب وفقدانه لكل جوائزه العالمية خلال هذه الواقعة!

صُدم الجمهور خلال الأيام الماضية بعد انتشار أخبار أفادت بأن الفنان المصري عمرو دياب تعرض لسرقة منزله الخاص، ومن بين المسروقات كانت الجوائز العالمية التي حصدها خلال مسيرته الفنية الطويلة، لتبدأ حملة واسعة من التساؤلات والتخمينات حول مصير الجوائز الخاصة بالهضبة.

وبحسب التقارير الصحفية، ونقلًا عن المكتب الإعلامي للفنان عمرو دياب، اتضح أن كل تلك الأخبار مزيفة وتم فبركتها ونشرها من خلال أحد الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت تحتفل بكذبة إبريل.

وأضافت نفس هذه الصفحات التي روّجت إشاعة سرقة منزل عمرو دياب أنه تم سرقة 3 جوائز عالمية ومبلغ 30 ألف جنيه.

والجدير بالذكر، أن الفنان عمرو دياب لم يعلّق على أي من هذه الأخبار والشائعات التي انتشرت حوله في الآونة الأخيرة، واكتفى بالبيان الذي أصدره المسؤول عن مكتبه الإعلامي.

ومن المعروف عن الهضبة عمر دياب أنه من ضمن النجوم العرب الأكثر جماهيرية والذي استطاع أيضًا أن يحصد جماهيرية كبيرة له في كل دول العالم، إلى جانب أنه أكثر الفنانين العرب حصولًا على الجوائز العالمية ومن بينها: "جائزة وورلد ميوزك أورد" و"جائزة الأعلى مبيعًا في الشرق الأوسط".

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