طلاق كارلا حداد من زوجها الثاني.. وما علاقة طليقها طوني أبو جودة!

يبدو أن حرب الغيرة وجدت طريقها بين طليق الإعلامية اللبنانية كارلا حداد الممثل الكوميدي طوني أبو جودة وزوجها الحالي الشاب وائل قسيس.

وكانت كارلا والتي أعلنت طلاقها منذ حوالي 8 أشهر بعد انفصال دام لمدة سنة قد دخلت القفص الذهبي في نهاية العام الماضي 2020 أي بعد 3 أشهر تقريباً من إعلان طلاقها، وصرحت كارلا وقتها أن علاقتها بـ طوني تحولت لصداقة ولا خلاف بينهما.

اليوم بعد 5 أشهر من الزواج يبدو أن الغيرة وجدت مكانها بين والدة ابنة كارلا الوحيدة وزوجها الحالي وائل، إذ أن كارلا قامت بحذف جميع الصُور التي جمعتها بزوجها السابق طوني وحتى إعلان الطلاق الذي شاركته عبر حسابها في انستقرام وهو ما أثار دهشة الجمهور خصوصاً أنه تم حذفها مؤخراً.

ولم يتوقف الأمر هنا، بل حذفت صُور زوجها الحالي وصُور حفل زفافها من الحساب مما أثارت التساؤلات حول طلاقها منه خاصةً أن صُور ابنتها ما تزال موجودة في الحساب وهو ما يدل على أن الهدف من الحذف قد لا يكون ابعاد حياتها الشخصية عن الجمهور.

يذكر أن كارلا وطوني كانا قد عرفا للجمهور العربي من خلال تقديمها معاً البرنامج الترفيهي "يا ليل يا عين" الذي ساهم في طبع صورتهما كثنائي بداخل عقل الجمهور لمدة 16 عام.

وتقدم حداد حالياً برنامجها الخاص والذي يحمل اسم "Fi Male" واستضافت خلاله طوني ونخبة من الوجوه من بينهم الإعلامي الكبير جورج قرداحي.

وكانت كارلا قد أثارت الجدل منذ مدة بعد أن شاركت صورة لها وصفت بالجريئة وهي ترتدي مايوه السباحة وتعرضت لانتقادات لاذعة، في حين دافع البعض عن الصورة التي شاركتها واعتبروها تشجيعًا للسياحة في بلدها الأم لبنان.

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