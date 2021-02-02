نجاح المساعيد وفضيحة من العيار الثقيل تطاردها وتغضب الشارع الأردني.. صُور صادمة!

عنف وانتهاك للطفولة والانسانية!

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صُور صادمة لطفلة لم تبلغ الـ 10 سنوات أظهرت وجه مليء بالكدمات والضربات المختلفة إضافة إلى الفقر الشديد الظاهر على ملابسها.

وبعد ساعات من تداول الصُور والأخبار المتداولة حول أن الفتاة تتعرض للتعنيف المستمر من قبل والدتها حتى تحركت إدارة حماية الأسرة مباشرةً لفتح تحقيق حول طبيعة ما يجري في احدى القرى.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن العاملين في ادارة حماية الاسرة باشروا منذ يوم أول أمس بالتحقيق في ما نشر حيث تحركوا لمكان سكن الطفلة الا أنهم لم يجدوا احداً في المنزل وفي مساء الأمس تم الذهاب مرة اخرى للمنزل واصطحاب الأم وأطفالها ومن ضمنهم الطفلة التي ظهرت صورتها الى قسم حماية الأسرة.

وأضاف الناطق الاعلامي ان كافة الأطفال كانت حالتهم الصحية جيدة وسيتم عرضهم على الطبيب للكشف عليهم، كما سيتم فتح دراسة اجتماعية للعائلة لمتابعتها باستمرار والتأكد من سلامتهم وعدم تعرضهم لأي نوع من أنواع الاعتداء وإجراء المقتضى القانوني ان لزم الامر.

الأمر لم ينتهي هنا، بل وبحسب المتداول أن الفتاة التي ظهرت في الصُور هي ابنة شقيقة الشاعرة الأردنية رجاء المساعيد، واستغرب البعض الحالة المزرية للطفلة ووالدتها على الرغم من أن الوضع المادي للشاعرة الأردنية أكثر من جيد واورد البعض أنه ربما يوجد خلاف بين الشقيقتين لذلك العلاقة مقطوعة بينهما.

وطالب رواد السوشال ميديا أيضاً بضرورة التدخل من قبل نجاح وحل الخلاف لمصلحة الأطفال في المقام الأول خاصةً أن الأمر لم يقتصر فقط على الفقر بل على العنف الأسري في حال تم اثباته رسمياً من قبل الجهة المسؤولة.

يذكر أن نجاح ذات الـ 43 عاماً كانت قد دخلت القفص الذهبي منذ مدة جيدة بزواجها من الضابط عامر السردي الذي يبلغ من العمر 28 سنة، وتم تداول فيديوهات الحفل وقتها بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وكانت الشاعرة الأردنية متزوجة من رجل الأعمال الليبي "وليد السيد القذافي" ابن عم رئيس ليبيا السابق معمر القذافي، واستمر زواجهما لمدة 12 سنة قبل وقوع الطلاق بينهما في العام الماضي، وأنجبت منه طفلين "جاسر وسلوان".

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