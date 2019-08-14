الفاشينيستا روان بن حسين تخطف الأنظار بعد إعلانها عن خبر مفاجئ للجمهور

أثارت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين ضجة على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، وذلك بعدما أعلنت عن خبر خاص في حياتها الشخصية، عن طريق "ستوري" انستغرام أثناء فقرة سؤال وجواب كانت قد نظمتها مع متابعيها.

وكانت إحدى الأسئلة التي وجهتها إحدى المتابعات لروان بن حسين: "هل تزوجتِ؟"، لتجيب الفاشنيستا الكويتية بـ"نعم"، وفي سؤال آخر عن هوية الشخص الذي ارتبطت به قالت لها متابعة أخرى: "الشخص الذي تزوجته حاليًا شخص جديد مو نفسه اللي كنت على علاقة معه؟"، فردت روان قائلة: "لا أعوذ بالله".

وكانت روان بن حسين قد أثارت الجدل أيضًا بمقطع فيديو تكشف فيه عن تعرضها للضرب من زوجها عقب إعلانها عن زواجها، وذلك بسبب كثرة الأسئلة التي تلقتها خلال الفقرة التي شاركتها مع متابيعها على خاصية "الستوري"، وتركت تعليقًا على الفيديو: "ضرب الحبيب زي أكل الزبيب".

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