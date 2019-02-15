(الفالانتاين) يشعل حربا علنية بين ياسمين عبد العزيز و ريهام حجاج

اسمين عبد العزيز و ريهام حجاج

ردت الفنانة ريهام حجاج، بطريقتها الخاصة، على الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعدما نشرت عبر صفحتها على (انستجرام)، مجموعة من الصور خلال خاصية الـ(ستوري)، للهدايا التي جاءت لها بمناسبة عيد الحب.

وعلقت قائلة: (قول للزمان ارجع يا زمان، ما تحوش جوزك يا إسماعيل بيه)، ما فسره المتابعون على أنها تقصد طليقها محمد حلاوة، الذي تزوج من الفنانة ريهام حجاج، حسب موقع صدى البلد.

وقامت ريهام حجاج بنشر مقطع مصور برفقة زوجها محمد حلاوة، طليق ياسمين عبد العزيز، قائلة: (مش أي حد يشتري ورد أبقي أنا اللي باعتهوله.. أنا بشتري ورد لمراتي بس).

و كان رجل الأعمال محمد حلاوة انفصل عن ياسمين عبد العزيز قبل عام، وظل الثنائي يكتمان الخبر إلا أن ياسمين أعلنته قبل إعلان ريهام حجاج زواجها منه منذ عدة أشهر.