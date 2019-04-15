الفنانة أنغام في أقوى رد على الفنانين الذين انتقدوا زواجها "اللي يزعل يتفلق"!

حلت الفنانة انغام ضيفة على برنامج "كاربول بالعربي" مع هشام الهويش على قناة دبي، وردت خلال اللقاء على كل من انتقد زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ووجهت رسالة للفنانين الذين هاجموها بعد إعلانها الزواج وهددوها بقطع العلاقة معها قائلة: "اللي يزعل يتفلق".

وتابعت أنغام خلال حديثها، وأوضحت أن كل شخص مسؤول عن قراراته الخاصة في حياته ويحق له أن يفعل ما يراه مناسبًا له فقط وليس مناسبًا للآخرين من حوله، وقالت: " انتوا مالكم، في حد خد منكم حاجة؟"، وأكدت أنها لا تهتم أبدًا لكل ما يقال.

يشار إلى أن أنغام على الأغلب كانت تقصد أصالة عندما قالت "اللي يزعل يتفلق"، وذلك بعدما قامت أصالة بقطع العلاقة معها وإلغاء متابعتها على مواقع التواصل، خاصة وأن الفنانة السورية تجمعها صلة قرابة مع الزوجة الأولى للموزع أحمد إبراهيم.