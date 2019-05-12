الفنانة البحرينية زينب غازي: "الزواج من رجل خليجي؟ مستحيل!" (فيديو)

أعربت الفنانة البحرينية زينب غازي عن رفضها التام للزواج من رجل كويتي أو خليجي عمومًا، مشيرة إلى رغبتها في الزواج من رجل يحمل الجنسية الهندية، وذلك خلال لقاءها التلفزيوني على قناة "atv" في برنامج "خلك صالح" مع الإعلامي صالح الراشد.

وذكرت زينب غازي الأسباب التي دفعتها للتفكير بالزواج من رجل هندي خلال حوارها، وأهمها أنها من عشاق الثقافة الهندية، ولديها طموح بالوصول إلى عالم بوليوود عن طريق الارتباط بأحدهم، والحصول على فرصة للتمثيل في السينما هناك.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة البحرينية زينب غازي مسلسل "إفراج مشروط"، والذي تخوض من خلاله الموسم الرمضاني لعام 2019، ويشاركها في بطولته كل من سعد الفرج وخالد أمين وهبة الدري وأحمد إيراج، وعبد المحسن القفاص، وهو من تأليف عبد المحسن الروضان، وإخراج عيسى ذياب.

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