كارول سماحة تحصل على الجنسية المصرية وتعلّق: "فخورة بذلك"

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن حصولها مؤخرًا على الجنسية المصرية، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "عائشة شو" مع الإعلامية عائشة عثمان على قناة النهار.

وقالت كارول سماحة خلال الحديث أنها حصلت على الجنسية المصرية منذ أسبوعين فقط، مشيرة إلى أنها تعيش حاليًا في القاهرة بعد أن تزوجت منذ 5 سنوات، وعلقت على الأمر قائلة: "سعيدة وفخورة بالجنسية المصرية، لأنها جنسية زوجي وابنتي".

يذكر أن كارول سماحة خاضت حربًا باردة الفترة الماضية، مع ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وذلك بسبب تقديمها لحفل غنائي مع العندليب بتقنية الهولوغرام، وهو ما دفع الورثة للاعتراض على اعتبار أنهم يملكون الحق الحصري لأغاني عبد الحليم ولا يجب استغلالها من أي طرف آخر بغير استئذان.

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