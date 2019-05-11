ريم البارودي تكذب أحمد سعد بشأن مدة زواجهما.. وتؤكد: "عاملة حساب لمرضك"!

ردت الفنانة المصرية ريم البارودي، على تصريحات طليقها الفنان أحمد سعد، بشأن مدة زواجهما، والتي قال إنها لم تستمر سوى 6 أيام فقط.

وأكدت الفنانة المصرية في منشور عبر خاصية القصص بموقع "إنستغرام"، أن زواجها من سعد دام 21 يومًا وليس 6 أيام فقط كما صرح طليقها بالأمس في أحد البرمج التلفزيونية.

وكتبت البارودي: "سمعت إني اتجوزت 6 أيام، لاااااااا أنا أصلا اتجوزت رسمي على الورق دقيقة أمام الله بعد سنين طويلة هاااا مش مهم بس المهم بقى كفاية هبل وقلة أدب".

كما ردت ريم البارودي على تصريحات أحمد سعد بأنه أثناء زواج سابق اكتشف بعد مقابلة معالج روحاني أن هناك شخصًا "عامله عمل" بوقف الحال، حيث قالت: "واللي مش حسمح بيه إن يا حراااااام إننا اتعملنا عمل من إحدى زوجاته عشان نطلق بعد 6 أيام.. اللي كانوا على علاقة ساعتها أقسم بالله وحياة شهر كريم أقسم بالله أنا عاملة حساب مرضك مش أكترررر ولو على الأعمال أنا بقى بطلب من أسرة مسلسل السبع بنات حدي يقول اللي حصل في الكواليس".

وأضافت الفنانة المصرية: "ملحوظة بعد 14 سنة محاولات لإصلاح بني آدم اتجوزت 21 يومًا.. العمل عمل الله.. ريم البارودي".

نذكر أن أحمد سبق له الزواج من الفنانة المصرية ريم البارودي في 2018 قبل أن يعلنا انفصالهما في نفس العام، كما سبق له الزواج من الممثلة المصرية سمية الخشاب قبل أن يعلنا انفصالهما أيضًا في مارس 2019.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: