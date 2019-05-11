شيماء سيف تتعرّض للإغماء بعد وقوعها ضحية لمقلب "رامز في الشلال"

وقعت الفنانة المصرية شيماء سيف ضحية لمقلب رامز جلال في برنامجه خلال شهر رمضان "رامز في الشلال"، ويبدو أنها لم تحتمل كمية الأدرينالين التي اختبرتها خلال الحلقة، خاصة بعدما تعرضت للسقوط في المياه أثناء رحلتها المرعبة على القارب.

وكعادته، اعتمد رامز جلال في تقديمه لشيماء سيف في بداية الحلقة على طريقته الكوميدية والتي حملت في طياتها نوعًا من السخرية، وهو ما لم يعجب كثير من المتابعين، فعلّق على وزنها الزائد وملابسها قائلًا: " شيماء ماشية بشعار خدتي إيه من الدايت يا معصعصة أنا عايشة حياتي مهيصة".

ولاقت الحلقة تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن شيماء سيف تعرضت للإغماء بعد ظهور "الغوريلا"، مما دفع رامز جلال لإيقاف المقلب والذهاب للاطمئنان على حالتها والتأكد أنها بخير.

يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.

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