الفنانة السورية غادة بشور تتعرض لأزمة قلبية وهذه تفاصيل حالتها الصحية!

سادت حالة من القلق خلال الساعات الماضية وذلك بعد أن ظهرت الفنانة السورية غادة بشور في مقطع فيديو لتخبر الجمهور بأنها تعرضت لأزمة قلبية وأنها تقطن على سرير الشفاء في إحدى المستشفيات في بيروت.

وأكدت بشور لمحبيها أن صحتها حاليًا جيدة وبخير، مشيرة إلى أنها نجت من الأزمة القلبية في آخر دقيقة، كما وجهت الشكر لعدد من الفنانين وخاصة فريق العمل الذي تصور معه مشاهد في بيروت من مسلسل "بيناتنا"، وذلك على اهتمامهم وسؤالهم عنها وعن حالها الصحية بعد تعرضها لهذه الوعكة.

وتشارك الفنانة غادة بشور أيضًا في مسلسل "حارة القبة" الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2021، وكذلك في الجزء الثاني من مسلسل "بروكار" ومسلسل " الكندوش".

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