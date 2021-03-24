حورية فرغلي توجه رسالة لمحبيها قبل دخولها لغرفة العمليات لإجراء جراحة ثالثة في أنفها!

حرصت الفنانة المصرية حورية فرغلي على طمأنة محبيها ومتابعيها على حالتها الصحية، وذلك بعد إجرائها لعملية جراحية ثانية قبل أيام في أنفها، مؤكدة أنها بخير وبصحة جيدة.

وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، كشفت حورية فرغلي أنها تستعد في الوقت الحالي لإجراء عملية جراحية ثالثة في أنفها يوم الأربعاء في إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك ستأخذ وقتًا للتعافي وللاستعداد لجراحة رابعة وأخيرة.

وفي رسالة لجمهورها، أكدت حورية فرغلي أن حالتها الصحية جيدة ومستقرة بفضل دعم أسرتها لها ومحبيها، كما أشارت إلى شعورها بالغضب والحزن في نفس الوقت بسبب بعض الشائعات التي تتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب أن البعض تداول لها صورة قديمة منذ ست سنوات عندما أزال الأطباء العظمة والمسمار من أنفها، مؤكدة أن وجهها الآن أفضل بكثير من الصور القديمة المتداولة ووعدت بالكشف عن صورة جديدة لها بعد إزالة الشاش من أنفها.

وأشارت فرغلي إلى أنها سوف تقضي شهر رمضان الكريم في الولايات المتحدة لظروف العملية، وهذه هي المرة الأولى التي تقوم بطقوسها الدينية بأميركا خلال الشهر الفضيل، وسوف تعود إلى مصر بعد عيد الفطر المبارك.

واختتمت الفنانة حورية فرغلي، حديثها بالإشارة إلى أن الفنانة رانيا محمود ياسين تتواصل معها بشكل مستمر، وهي من أقرب أصدقائها بالوسط الفني، وقد دعمتها بشكل كبير خلال محنتها، وأوضحت أن أسرتها تقف معها في كل خطوة تتخذها.

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