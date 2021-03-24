رضوى الشربيني في أول ظهور بعد وفاة والدتها وهذا هو موعد عودتها لبرنامج "هي وبس"

بعد الحزن والفترة الصعبة التي مرت بها الإعلامية المصرية رضوى الشربيني عقب وفاة والدتها في بداية شهر آذار إلى جانب إصابتها بفيروس كورونا، أطلت من جديد على الجمهور وأعلنت عن عودتها لتقديم برنامجها "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة".

وأعلنت رضوى الشربيني عن عودتها لبرنامجها الشهير "هي وبس" من خلال حسابها على موقع إنستغرام، حيث قامت بمشاركة صورة حديثة لها وهي ترتدي الأسود، وتركت تعليقًا قالت فيه: "راجعين بحلقات جديدة من يوم الخميس اللي جاي بإذن الله..دعواتكم".

وكانت رضوى الشربينى قد أبكت متابعيها قبل يومين عندما وجهت رسالة خاصة لروح والدتها الراحلة بمناسبة عيد الأم، حيث نشرت صورة لها برفقة والدتها على إنستغرام وعلقت: "أول عيد أم من غيرك..أول مرة أصحى وما أبوسش ايدك وأقولك إنك اجدع ست وأحن وأطيب أم في الدنيا..أول عيد أم ما أجبش فيه هدية وورد وإنتي تحضنيني وتدعيلي..أول مرة يا أمي وللأسف مش الأخيرة..كل ثانية وأنتي أمي، كل ثانية وأنتي عيدك في الجنة يا أمي بإذن الله".

وكانت قد تدهورت الحالة الصحية لوالدة رضوى الشربيني بعد إصابتها بفيروس كورونا، لتفارق الحياة في الأول من شهر آذار بعد صراع مع المرض.

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