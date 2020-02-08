الفنانة الكويتية جواهر تفاجئ الجمهور وتعلن إصابتها بمرض السرطان!

كشفت الفنانة الكويتية جواهر عبر حسابها على تطبيق سناب شات أنها مصابة بمرض السرطان، وهو ما جعل متابعيها في حالة لا يحسدون عليها، خاصة وأن الخبر كان مفاجئًا وصادمًا للجميع.

وطلبت الفنانة الكويتية من جمهورها الدعاء لها بالشفاء، خاصة عقب نشرها لصورتين على سناب شات، الأولى من داخل المستشفى حيث تتلقى علاجها هناك، والصورة الثانية كانت معبّرة عن الأشخاص الذين نجو من مرض السرطان وعلقت عليها قائلة: "إن شاء الله ينكتب اسمي معاهم المتشافين يا رب".





من ناحية أخرى، كانت الإعلامية الكويتية مي العيدان قد شاركت بعض التفاصيل عن خبر إصابة جواهر الكويتية بالسرطان، وزادت من قلق الجمهور عليها حيث علقت قائلة: "الفنانة جواهر الكويتية تقاوم مرض السرطان وبمرحلة خطيرة، ادعولها يا جماعة الله يشافيها مافي شي بعيد عن ربنا".

والجدير ذكره أن جواهر الكويتية صاحبة الـ42 عامًا بدأت مشوارها الفني في عام 1997، وأعلنت عن اعتزالها الفن عام 2005 بسبب المشاكل الموجودة فيه، إلّا أنها عادت وغيرت رأيها عام 2010 وشاركت في عدد من الأعمال مثل "الشحرورة"، و "البيت المسكون"، و" خارج الأسوار" وغيرهم من المسلسلات.

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