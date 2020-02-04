لطيفة ترد على انتقادات كليب "في الأحلام" (فيديو)

كشفت الفنانة التونسية لطيفة، موقفها من الانتقادات التي وجهت لها بعد طرحها أغنيتها الجديدة "في الأحلام"، التي طرحتها على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بـ"يوتيوب"، وهي من ضمن ألبومها الجديد "أقوى واحدة".

وكانت أغنية "في الأحلام" قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بسبب كلماتها التي تشير إلى طرق خيانة الرجل، بالإضافة إلى بعض المشاهد في الكليب التي كان من بينها ظهور رجل جالسًا في دورة المياه لكي يتمكن من خيانة زوجته دون علمها.

وقالت لطيفة ردًا على الانتقادات التي تعرضت لها الأغنية، في تصريحات تلفزيونية: "الأغنية رائعة وأنا أصريت على غنائها وتصويرها هي بالتحديد دون غيرها".

وأضافت الفنانة التونسية: "السبب وراء إصراري على تصوير الأغنية، أن كلماتها تعبر عما يحدث في الواقع، حيث تتعرض الكثير من النساء للخيانة من قِبل أزواجهن".

وتابعت: "من الجيد أن نتناول القضايا الواقعية في الأعمال الفنية، فالخيانة تتكرر كثيرًا في عصرنا هذا الذي نعيش فيه".

وأوضحت: "كل من ينتقدني في أغنية (في الأحلام)، يشعر بالخوف بالتأكيد، كل شخص لديه ثقة في نفسه، يجب ألا يخشى من هذه الأغنية".

أغنية "في الأحلام" من كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبري، وتم تصويرها مع المخرج أحمد القيعي.

يذكر أن الكليب تم تداوله بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث هاجم المتابعون الأغنية وقالوا إنها وسيلة جديدة للوصول للشهرة والبقاء من خلال المستوى الهابط للفن.

وانتقد متابعون أيضًا الفيديو كليب والكلمات المصاحبة وحتى طريقة تصويره، معتبرين أن لطيفة التونسية قد أهانت مسيرتها الفنية الناجحة والطويلة، مشيرين إلى أنها تحاول إثارة البلبة من خلال هذا الكليب.

وطالب بعض الأشخاص بحذف الكليب حيث اعتبروه يتضمن مشاهد "خادشة للحياء" تتنافى مع الأخلاق والقيم المجتمعية وهي مرفوضة من قبل الجميع.

وتتعاون لطيفة في ألبومها الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين على رأسهم: محمد رفاعي، ووليد سعد، وإسلام صبري.

ومن أبرز أغانى ألبومها الجديد "أنت ياه"، و"أقوى واحدة"، و"سلمولى ع اللى غايب"، و"بهرب من وجعى"، و"مابكرهوش"، "في الأحلام".

يذكر أن آخر أعمال لطيفة أغنية "أمي"، وأطلقتها بمناسبة عيد الأم الماضي.

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