الفنانة اللبنانية "إليسا" بإطلالة مثيرة من حفلها الأخير في دبي!

أطلت ملكة الإحساس الفنانة اللبنانية إليسا على معجبينها بحفل عشاء خيري في دبي يعود ريعه لمركز سرطان الأطفال.

اختارت إليسا إطلالة خاطفة للأنفاس لإحياء الحفل الخيري، إذ إرتدت الفنانة فستان قصير من تصميم دار الأزياء العالمية " لابورجوازي"، واكتفت بوضع إسوارة ذهبية وخاتم، بينما اختارت للشعر إطلالة جديدة، إذ إعتمدت الشعر المنسدل بخصل باللون الفاتح ورفعته من الأمام بخصلتين جانبيتين.

إطلالة إليسا كانت حديث السوشال ميديا وتصدرت التريند بسبب جمالها، واعتبر الجمهور أن الفستان ناسب جسم إليسا وأبرز منحنيات جسدها بطريقة جميلة.

من جهة أخرى، تستعد الفنانة لإحياء جولة فنية بين "المكسيك و كندا" ضمن سلسلة حفلات أولها بـ 22 من الشهر الحالي وتستمر لـ30 من الشهر الحالي.

يذكر أن الفنانة اللبنانية ما زالت تعمل على ألبومها القادم من إنتاج روتانا، وسجلت بعض من أغانيه بالفعل، ومن المتوقع أن يبصر النور في 2020 ويرافقه حملات إعلان ضخمة تتناسب مع نجومية الفنانة.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: