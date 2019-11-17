مايا دياب تحتفل بعيد ميلادها الـ39 بعد مفاجأة خاصة من أصدقائها (فيديو)

احتفلت الفنانة اللبنانية مايا دياب بعيد ميلادها يوم أمس والذي أتمت فيه عامها الـ39، حيث أنها بدت في كامل سعادتها بعد أن فاجأها أصدقاءها وحضروا لها البالونات والحلوى والشموع لتقابلهم بابتسامة عريضة وتشكرهم على احتفالهم بها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لي..أحبكم".

وشاركت مايا دياب هذه اللحظات الخاصة بها عبر حسابها على موقع إنستغرام من خلال خاصية "ستوري"، ولاقى المقطع تفاعلًا من الجمهور والمعجبين الذين تمنوا لها العمر المديد والصحة والعافية ومزيد من النجاحات والتألق في مسيرتها الفنية.

وكانت مايا دياب قد أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا في مصر وتحديدًا في طابا، قدمت خلاله عددًا من أغانيها مثل "نيالي" و"يا قاطفين العنب" وغيرها من الأعمال الفنية، إلى جانب عودتها موخرًا على شاشة إم بي سي في موسم جديد من برنامجها الشهير "هيك منغني".

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