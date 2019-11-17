شائعات تدهور الحالة الصحية للزعيم تعود من جديد..وهذا أول تعليق لنجله رامي إمام

تداول العديد من روّاد مواقع التواصل منذ الخميس الماضي الكثير من الأنباء التي أفادت أن الزعيم عادل إمام في حال صحية صعبة والبعض نشر أخبارًا عن وفاته، وهي ليست المرة الأولى، حيث أن هذا الأمر بدأ منذ بداية 2019 ولا زال مستمرًا حتى هذا اليوم.

ولكن، لم يتأخر الأشخاص المقربين من الزعيم عن نفي كل تلك الأخبار التي أشاعت تدهور حالته الصحية ونشرت أنه توفي، فجاء النفي في البداية من منتج مسلسل "فالنتينو" هشام تحسين الذي أكد أن عادل إمام في حال صحية جيدة ويتابع تصوير مشاهده، مضيفًا أن الزعيم سيتخذ الاجراءات القانونية من الآن وصاعدًا في كل شخص يروج أخبارًا مغلوطة عنه.

من جهته، علّق رامي إمام مخرج مسلسل "فالنتينو" ونجل الفنان عادل إمام على الشائعات التي عادت للظهور من جديد، وقال: "الحديث عن وفاة عادل إمام مجرد شائعات سخيفة، وهي ليست المرة الأولى التي تطلق فيها مثل هذه الأكاذيب".

والجدير ذكره أن مسلسل "فالنتينو" خرج من السباق الرمضاني الماضي في 2019 بعد أن تداول البعض عدم مقدرة الزعيم عادل إمام على التصوير بسبب التعب والارهاق، ولكن من المقرر أن يتم عرض العمل بحسب ما أكد صناعه خلال الموسم القادم مع بداية شهر رمضان 2020.

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