الفنانة اللبنانية قمر تنشر صورتها عارية الصدر في أمريكا

فاجأت المطربة اللبنانية قمر متابعيها بنشر صور جريئة لها عبر حسابها على إنستغرام، وهي عارية تماما خلال جلسة تصوير خضعت لها أثناء قضاء عطلة صيفية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأطلت قمر في الصور المثيرة عارية الصدر تماما أمام مرآة في الحمام وتواري ثديها بيديها، فأثارت انتقادات عديدة ضدها.

جلسة التصوير الجديدة أعادتنا إلى أسلوب المطربة اللبنانية في الظهور عارية الصدر الذي اعتمدته في فبراير عام 2018، عندما شاركت في جلسة تصوير أطلقت فيها العنان لنفسها بالتعري في القسم العلوي وارتداء سروال فقط من الأسفل في صورة التقطت من الخلف بالأبيض والأسود.

يذكر أن قمر اعتادت على إثارة الجدل في الصور أن التي تظهر بها، وقد أثارت ضجة واسعة منذ أيام بعد صورتها بمايوه البكيني، إضافة الى صور أخرى عادة ما تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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