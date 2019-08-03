تهنئة خاصة من أصالة إلى المرأة السعودية بعد قرارات محمد بن سلمان الأخيرة..فماذا قالت لهن؟

حرصت الفنانة السورية أصالة نصري على تقديم التهنئة والمباركة للمرأة السعودية، وذلك بعد التعديلات والقرارات الجديدة في نظام وثائق السفر والأحوال المدنية والتأمينات، والتي تمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها، بالإضافة إلى حقوق وميزات أخرى لم تكن موجودة سابقًا.

وهنأت أصالة المرأة السعودية بهذه القرارات الجديدة عبر حسابها على موقع تويتر، إضافة إلى أنها وجهت رسالة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وغردت قائلة: " ‏تستحقّ المرأة السعودية أن تنال حقّها، ومبارك عليها ما حصلت عليه، فهي أهل للثقة والاحترام، وكلّ الامتنان للبطل الّذي أخذ على عاتقه حقوقها فكرّمها لأنّها والدته وأخته وزوجته وابنته ألف شكر محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز".

تستحقّ المرأة السّعوديّه أنّ تنال حقّها ، ومبارك عليها ماحصلت عليه ، فهي أهل للثقه والاحترام ، وكلّ الإمتنان للبطل الّذي أخذ على عاتقه حقوقها فكرّمها لأنّها والدته وأخته وزوجته وإبنته ، ألف شكر #محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز — Assala (@AssalaOfficial) ٢ أغسطس ٢٠١٩

من ناحية أخرى، تخوض أصالة في الآونة الأخيرة الكثير من الصراعات والمناوشات مع عدد من النجوم في الوسط الفني، فبعد أن قطعت علاقتها بالفنانة أنغام، أنهت العلاقة أيضًا بينها وبين الفنانة الإماراتية أحلام وانتهت القصة بحظر بعضهما على تويتر.

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