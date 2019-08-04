منة عرفة تفاجئ الجمهور بعد تداول خبر زواجها وإنجابها..فما حقيقة ذلك؟

أثارت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة حالة من الجدل على مواقع التواصل، وذلك بعد لقائها الأخير ضمن برنامج "الجمعة في مصر" على إم بي سي مصر، حيث صرحت في إحدى تصريحاتها خلال المقابلة بأمور تتعلق بزواجها وإنجابها تم تداولها بين العديد من النشطاء وكانت بمثابة مفاجأة لهم.

وبعد التأكد من التصريحات والتحقق منها، تبين أن الفنانة منة عرفة، كانت تتحدث عن مشاركتها في مسلسل "راجل وست ستات"، وعن أنها شاركت به كطفلة وقدمت 10 مواسم، وما إن وصلت إلى الموسم الأخير أصبحت شابة، لذا علقت هنا بطريقة ساخرة أنها بدأت طفلة في المسلسل ودخلت الجامعة وتزوجت وأنجبت طفل من خلال دورها في المسلسل، وبالتالي فهم البعض هذا الكلام على أنه اعتراف منها بزواجها وإنجابها في الواقع وليس تمثيلًا.

من ناحية أخرى، أكدت منة عرفة أنها لا تتعمد إثارة الجدل من خلال جلسات التصوير التي تخضع لها، حيث قالت أنها تعمل في بعض الأحيان لصالح إحدى المجلات ويكون لدى هذه المجلة فريق عمل مسؤول عن إطلالتها وشكلها الخارجي وليس لها أي تدخل في الاختيارات، مشيرة إلى أنها تضع تركيزها فقط على إنجاز ما لديها من عمل لتحقيق أهدافها.

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