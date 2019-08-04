بالفيديو: فتاة تقتحم المسرح وتُفزع كاظم الساهر خلال غنائه..شاهدوا ماذا فعل!

أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر حفله يوم الخميس الماضي في لبنان، ضمن مشاركته في مهرجانات "بيت الدين" الدولية، حيث تعد هذه المشاركة من ضمن مشاركاته المميزة خاصة بعد مرور 20 عامًا على تواجده بشكل سنوي على خشبة المسرح ذاته.

وخلال الحفل، فاجأت إحدى الفتيات جميع الحضور، حيث قامت باقتحام المسرح بينما كان الساهر يغني أغنية "عيد العشاق، وذلك لالتقاط الصور التذكارية معه والتعبير له عن حبها وإعجابها به، فسارع الأمن بامساكها وإنزالها عن المسرح، إلا أن القيصر أمر الفرقة الموسيقية بالتوقف عن العزف، وطلب من رجال الأمن أن يتركوا الفتاة ليذهب إليها بنفسه ويلتقط معها الصور، مما أثار الأمر إعجاب الجمهور الذي صفق بحرارة له على هذا الموقف المعتاد منه، وعلق الساهر بطريقة طريفة بعد انتهاء الموقف قائلًا: "والله رعبتني".

هذا مقطع كامل pic.twitter.com/wEAUGQ9nDX — mohammed 75 (@75_mohammd) ٢ أغسطس ٢٠١٩

من ناحية أخرى أعربت رئيسة المهرجان نورا جنبلاط عن سعادتها بتواجد الساهر ومشاركته في مهرجان بيت الدين للعام العشرين بشكل متواصل، وقالت أنها من أجمل اللليالي والحفلات التي قدمها القيصر خاصة بتواجد الأوركسترا الكبيرة المؤلفة من 100 عازف.

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