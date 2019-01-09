شريهان

نشرت الفنانة المصرية شريهان عبر حسابها الخاص في إنستغرام صورة تجمعها بالسيدة تالا مراد زوجة ابن "ضرتها" الفنانة إسعاد يونس مؤكدة مرة جديدة على متانة العلاقة التي تجمعها بزوجة زوجها رجل الأعمال علاء الخواجة الأولى.

وكانت شريهان قد تواجدت في حفل زفاف ابن اسعاد يونس عام 2016 ورقصت خلال الحفل وعبرت عن سعادتها وفرحتها بهذه المناسبة.

وحرصت كل من شريهان والفنانة إسعاد يونس باستمرار التأكيد على قوة علاقتهما والتي لم تتأثر بسبب أن يونس هي الزوجة الأولى لزوج الفنانة شريهان.

والجدير بالذكر ان الفنانة المصرية شريهان عادت للظهور بشكل كبير مؤخرًا في المناسبات العامة والخاصة بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد فترة غياب طويلة بسبب المرض.

وكانت قد انتشرت بعض الأخبار عن نية شيريهان العودة للتمثيل وهو الأمر الذي لم يتم الإعلان عنه رسميًا أو تأكيده حتى هذه اللحظة، ولفتت شريهان الأنظار اليها مؤخرًا في أكتر من مناسبة بسبب انتشار فيديوهات وصور لها خلال تواجدها بهذه المناسبات والتي تظهر فيها بشكل ملفت وجمال مميز.

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